Adana'da 1 kişinin öldüğü silahlı saldırıyla ilgili yakalanan zanlı tutuklandı

Adana'da 1 kişinin öldüğü silahlı saldırıyla ilgili yakalanan zanlı tutuklandı
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Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde bir kişinin öldüğü silahlı saldırıyla ilgili gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde bir kişinin öldüğü silahlı saldırıyla ilgili gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Doğankent Mahallesi'nde Kerim Aydeniz'e (32), 7 Haziran'da sokakta yürüdüğü sırada arkasından yaklaşan bir kişi tabancayla ateş açtı.

Aydeniz, saldırıda vücuduna isabet eden kurşunlarla ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Aydeniz, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaptıkları çalışmayla olayın şüphelisinin kimliğini tespit etti.

Zanlı S.K, saklandığı adrese düzenlenen operasyonla yakalandı.

İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen S.K, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Yusuf Koyun - Güncel
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