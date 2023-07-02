Adana'da 1 kişinin öldüğü feci kazanın yeni görüntüleri ortaya çıktı

ADANA - Adana'da bir kişinin öldüğü 4 kişinin yaraladığı trafik kazasının araç kamerasına yansıdığı ortaya çıktı.

Edinilen bilgiye göre kaza, merkez Sarıçam ilçesine bağlı Kozan yolunda 29 Haziran günü meydana geldi. İddiaya göre, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 01 AOU 347 plakalı hafif ticari araç ile Ali Çetiner yönetimindeki 01 SE 213 plakalı otomobil çarpıştı. Kaza sonucu hafif ticari araç, yol kenarındaki çalılık alana devrildi. Bu anlar karşı yönden gelen bir aracın kamerasına yansıdı. Dehşet anlarına tanık olan araçtakiler korku dolu anlar yaşadı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, hafif ticari araçtaki yaralı 4 kişiyi hastaneye kaldırırken yaptıkları incelemede otomobil sürücüsü Ali Çetiner'in de hayatını kaybettiğini belirledi.

Ali Çetiner'in bayram ziyareti için gittiği akrabalarının yanından döndüğü öğrenilmişti.