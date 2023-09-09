Adana'da 1 kilo 950 gram esrar ele geçirilen otomobildeki 4 şüpheli gözaltına alındı

Adana'da polis ekipleri, şüphelendikleri bir otomobili durdurarak arama yaptı. Araçta yapılan aramada 1 kilo 950 gram esrar ele geçirildi ve araçtaki 4 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.