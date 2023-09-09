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Adana'da 1 kilo 950 gram esrar ele geçirilen otomobildeki 4 şüpheli gözaltına alındı

Güncel Haberler

Adana'da polis ekipleri, şüphelendikleri bir otomobili durdurarak arama yaptı. Araçta yapılan aramada 1 kilo 950 gram esrar ele geçirildi ve araçtaki 4 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Adana'da 1 kilo 950 gram esrar ele geçirilen otomobildeki 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, şüphelendikleri 34 DJG 558 plakalı otomobili merkez Yüreğir ilçesindeki uygulama noktasında durdurdu.

Narkotik köpeğinin tepki verdiği araçta 4 pakette 1 kilo 950 gram esrar bulundu.

Sürücü S.K. ile yanındaki B.P, Y.H. ve K.Ç. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 4 zanlı nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla salıverildi.

Kaynak: AA / Güncel

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