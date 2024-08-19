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Adana'da 1,5 Ton Tek Tırnaklı Hayvan Eti Ele Geçirildi

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Adana'da polisin durdurduğu hafif ticari araçta yaklaşık 1,5 ton tek tırnaklı hayvan eti ele geçirildi. Sürücü, etlerin at veya eşeğe ait olmadığını iddia etti.

ADANA'da polisin durdurduğu hafif ticari araçta yaklaşık 1,5 ton tek tırnaklı hayvan eti ele geçirildi. Gözaltına sürücü Nurettin S., etlerin at veya eşeğe ait olmadığını öne sürüp, "Ben kasabım, hayvanları kendim kestim. Etleri de akrabalarıma dağıtmak üzere oturduğum mahalleye götürüyordum" dedi.

Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı devriye görevindeki ekipler, Koza Mahallesi 1603. Sokak'ta şüphe üzerine 33 ALD 632 plakalı hafif ticari aracı durdurdu. Araçta arama yapan polis, yaklaşık 1,5 ton kırmızı et buldu. Yapılan incelemede etin, tek tırnaklı hayvana ait olduğu belirlendi. Sürücü Nurettin S., gözaltına alınırken, araç da Köprübaşı Polis Merkezi Amirliği'ne götürüldü. Etler de İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ve zabıta ekiplerine teslim edildi.

Şüpheli Nurettin S., polisteki sorgusunda, etlerin at, eşek eti olmadığını belirterek, "Ben kasabım, hayvanları kendim kestim. Etleri de akrabalarıma dağıtmak üzere oturduğum mahalleye götürüyordum" dedi. Hakkında 'bozulmuş veya değiştirilmiş gıda ticareti' suçundan adli işlem yapılan Nurettin S., serbest bırakıldı.

Haber: Anıl ATAR-Kamera: Eser PAZARBAŞI/ADANA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Adana Hayvan Hakları Güncel Haberler

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