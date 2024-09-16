Adana Çukurova'da Çöp Kamyonu Evine Çarptı: Bir Yaralı
Adana'nın Çukurova ilçesinde, bir çöp kamyonu direksiyon hakimiyetini kaybederek bir evi vurdu. Olayda evde bulunan bir kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.
Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde, çöp kamyonunun çarptığı evdeki bir kişi yaralandı.
İlçe belediyesine ait çöp toplama aracı, Karslılar Mahallesi'nde, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak müstakil bir eve çarptı.
Evin mutfak duvarının bir bölümünün yıkıldığı kazada, içeride bulunan kişi yaralandı.
Yaralı hastaneye kaldırıldı, polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.