Haberler

Adana Ceyhan'da Otomobil ile Panelvan Çarpıştı, Yangın Söndürüldü

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'nın Ceyhan ilçesinde bir otomobilin panelvan ile çarpışması sonucu çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.

Adana'nın Ceyhan ilçesinde otomobille çarpışan panelvanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Çiftlikler Mahallesi'nde panelvan ile otomobil çarpıştı. Kaza sonrası panelvan alev aldı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü.

Kaynak: AA / Mehmet Sancakzade - Güncel
Hamas'tan İsrail ordusuna kanlı pusu! Tankı böyle imha ettiler

İsrail ordusuna kanlı pusu! Tank içindeki askerle birlikte küle döndü
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
2027 Şampiyonlar Ligi finalinin oynanacağı stat açıklandı

2027 Şampiyonlar Ligi finalinin oynanacağı stat açıklandı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.