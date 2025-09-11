Adana Ceyhan'da Otomobil ile Panelvan Çarpıştı, Yangın Söndürüldü
Adana'nın Ceyhan ilçesinde bir otomobilin panelvan ile çarpışması sonucu çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.
Adana'nın Ceyhan ilçesinde otomobille çarpışan panelvanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Çiftlikler Mahallesi'nde panelvan ile otomobil çarpıştı. Kaza sonrası panelvan alev aldı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü.
Kaynak: AA / Mehmet Sancakzade - Güncel