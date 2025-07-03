Adana Ceyhan'da Orman Yangını Çıktı

Adana Ceyhan'da Orman Yangını Çıktı
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Adana'nın Ceyhan ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale için çok sayıda ekip sevk edildi. Yangının kontrol altına alınması için çalışmalar sürüyor.

ADANA'nın Ceyhan ilçesinde orman yangını çıktı. Bölgeye çok sayıda yangın söndürme ekibi sevk edildi.

İlçenin Dokuztekne Mahallesi'nde, saat 17.00 sıralarında orman yangını çıktı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye 3 helikopter, orman işletme müdürlüğüne ait çok sayıda arazöz, orman işçisi ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, alevleri kontrol altına almak için çalışma başlattı. Ceyhan Kaymakamı Ramazan Kurtyemez ve Orman Bölge Müdürü Tahsin Etli de bölgeye giderek çalışmaları yerinde takip etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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