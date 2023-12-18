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Adana Büyükşehir Belediyesine Operasyon: Rüşvet ve İhale Fesadı İddiaları

18 Aralık 2023 08:37 Güncelleme: 08:38 Abone Ol

Adana Büyükşehir Belediyesine yönelik, rüşvet alındığı ve ihaleye fesat karıştırıldığı iddiasıyla operasyon düzenlendi. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Mali Büro Amirliği, Adana Büyükşehir Belediyesinde 'rüşvet alındığı' ve 'ihaleye fesat karıştırıldığı' ihbarı üzerine çalışma başlattı. Operasyon kapsamında belediye binasında arama yapıldı ve bazı şüpheliler gözaltına alındı.