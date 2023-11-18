Adana Büyükşehir Belediyesi Yüreğir İlçesi'nde Levent Köprüsü'nü hizmete açtı

Adana Büyükşehir Belediyesi, Yüreğir İlçesi'nde yapılan Levent Köprüsü'nü düzenlenen törenle hizmete açtı. Başkan Zeydan Karalar, köprünün yapımının ardından bölgede gerçekleştirilecek diğer önemli hizmetleri de müjdeledi.

Adana Büyükşehir Belediyesi, kent trafiğini rahatlatacak hizmetlere bir yenisini ekledi. Yüreğir İlçesi'nde yapımı tamamlanan Levent Köprüsü, düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Levent Mahallesi'ndeki açılış törenine, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, siyasiler, muhtarlar, konuklar ve bölge halkı katıldı. Sanatçı Arif Ceylan'ın konser verdiği programda muhtarlar, bölgeye yaptığı hizmetlerde dolayı Başkan Zeydan Karalar'a teşekkür etti.

Böyle büyük bir köprüyü halkın hizmetine sunmaktan dolayı çok mutlu olduğunu belirten Başkan Zeydan Karalar, köprünün yapıldığı yerde trafik sorunu bulunduğunun belirlendiğini ve gerekenin yapıldığını söyledi.

ÖNEMLİ HİZMETLER ART ARDA GERÇEKLEŞTİRİLECEK

Başkan Zeydan Karalar, bölge için kapalı semt pazarı, kreş, taziye evi, kadınlara yönelik meslek edindirme merkezi, muhtarlık ve iki halı sahanın içinde olduğu proje hazırladıklarını ve kısa sürede hayata geçireceklerini müjdeledi.

Başkan Karalar, "Bu yol ve köprü buranın makus talihini değiştirecek. 19 Mayıs, Anadolu, Levent, Koza ve diğer mahallelerin makus talihini değiştireceğiz. Gün geçtikçe buralar daha modern yerleşimler haline gelecek" diye konuştu.

Bölgeye daha önce yapılan yağmur suyu isale hattı, yol, köprü ve diğer çalışmaları anlatan Başkan Zeydan Karalar, yeni yapılacak hizmetlerle ilgili de bilgi verdi. Yüreğirli olduğunu ve ilçenin caddelerini, sokaklarını çok iyi bildiğini belirten Karalar, bölgenin, altyapı dahil sorunlarını gidermeye devam edeceklerini söyledi.

"MALİ SORUNUMUZ KALMADI"

Bölgede yıllardır çözülmeyen yol ve köprü sorununu giderdiklerini belirten Başkan Zeydan Karalar, " Adana Büyükşehir Belediyesi'nin mali sorunu kalmadı. Bu seviyeye gelmemiz çok kolay olmadı. Devasa işleri yapmayı sürdüreceğiz. Haftaya Ahmet Zenbilci Bulvarı'nı açacağız, ondan sonraki hafta Kozan, Ceyhan, Yumurtalık ve Aladağ ilçelerinin su sorununu çözecek Yedigöze Barajı'ndan su getirme projesinin temelini atacağız, sonrasında iki kreşimizi daha açacağız, ardından üniversite yolunu açacağız. Göl Mahallesi Bulvarı'nı açtık. Saydam Caddesi'ne paralel bir bulvar yapıyoruz. Sarıçam'ın, ilçelerin trafiğini rahatlatmak için iki bulvar yaptık, birini açtık, diğerini de açacağız" dedi.

Karalar'ın konuşmasının ardından mahalleli adına İsmail Ceylan, Başkan Zeydan Karalar'a hizmetlerinden dolayı teşekkür etti, plaket sundu. Yüreğirli muhtarlar da Başkan Karalar'a hizmetlerinden ötürü çiçek verdi, teşekkür etti.

Köprü açılışının gerçekleştirilmesinin ardından Arif Ceylan konser verdi.