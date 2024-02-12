Adana Büyükşehir Belediyesi Özel Kalem Müdürlüğü Personeli Silahlı Saldırıda Yaralandı
Adana Büyükşehir Belediyesi Özel Kalem Müdürlüğü personeli, belediyede uğradığı silahlı saldırıda yaralandı. Saldırgan, belediyenin hizmet binasında çalışan personele ateş etti. Yaralanan personel hastaneye kaldırıldı ve polis saldırganı yakaladı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Adana Büyükşehir Belediyesi Özel Kalem Müdür Vekili Samet Güdük, belediyede uğradığı silahlı saldırıda yaralandı.
Belediyenin merkez Seyhan ilçesi Atatürk Caddesi'ndeki hizmet binasında, Özel Kalem Müdürlüğüne giren M.G (44), burada Müdür Vekili Samet Güdük'e tabancayla ateş etti.
Ağır yaralanan Güdük, kaldırıldığı özel hastanede tedaviye alındı.
İhbar üzerine bölgeye yönlendirilen polis, zanlıyı yakaladı.
Ekiplerin olayla ilgili soruşturması sürüyor.
Adana Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Güdük'ün ameliyata alındığı belirtilerek, "Olayın alacak verecek meselesi yüzünden Belediye Halk Ekmek çalışanı M.G. tarafından gerçekleştirildiği tespit edilmiş, şüpheli suç aletiyle olay akabinde yakalanmıştır." ifadesi kullanıldı.