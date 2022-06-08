Adana Büyükşehir Belediyesi Meclisi haziran ayı ilk oturumu yapıldı - Haberler

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Adana Büyükşehir Belediyesi Meclisi haziran ayı ilk oturumu yapıldı

AA - Bekir Ömer Fansa - Güncel
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Adana Büyükşehir Belediyesi Meclisi haziran ayı ilk oturumu yapıldı

Adana Büyükşehir Belediyesi haziran ayı meclis toplantısının ilk oturumu yapıldı.

Adana Büyükşehir Belediyesi haziran ayı meclis toplantısının ilk oturumu yapıldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar başkanlığında Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu'nda gerçekleştirilen oturumda, yoklamanın ardından bir önceki oturumun tutanakları oylanarak kabul edildi.

AK Parti Grup Başkan Vekili Ozan Gülaçtı ile MHP Grup Başkan Vekili Cemal Demirdağ'ın gündem dışı konuşma yaptığı toplantıda, gündemde yer alan önergeler görüşülmek üzere oy birliğiyle ilgili komisyonlara sevk edildi.

Oturum yarın saat 14.00'e ertelendi.

AA / Bekir Ömer Fansa - Güncel

Adana Büyükşehir Belediyesi Zeydan Karalar Güncel Haberler

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