Adana Büyükşehir Belediyesi İş Makinesi Filosunu Güçlendirdi

Adana Büyükşehir Belediyesi, 10 çekici tır, 3 grayder, 2 toprak silindiri, 1 asfalt silindiri ve 1 manyetik seperatörlü konkasör satın aldı. Belediye Başkanı Zeydan Karalar, satın alınan iş makineleri ile Adanalılara daha yoğun ve kaliteli hizmet sunacaklarını belirtti.

Adana Büyükşehir Belediyesi'nin iş makinesi filosunu güçlendirmek için 10 çekici tır, 3 grayder, 2 toprak silindiri, 1 asfalt silindiri, 1 adet de manyetik seperatörlü konkasör aldığı kaydedildi.

Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından iş makinelerini kiralama yerine satın alma yöntemiyle filolara kazandırıldığı hem şehrin parasını korumaya hem de hizmetin niceliğini ve niteliğini artırmaya devam edileceği belirtildi. Belediye Başkanı Zeydan Karalar döneminde 81'i otobüs olmak üzere, yaklaşık 200 iş makinesinin satın alındığı, kiralamaya harcanacak paranın 2 yıl içinde amorti edilmesinin sağlanacağı bildirildi. Otobüs ve iş makineleri ile Adanalılara daha yoğun ve kaliteli hizmet etme yolunda önemli adımlar atıldığı kaydedildi.

Belediye Başkanı Zeydan Karalar, son olarak belediyeye 10 çekici tır, 3 grayder, 2 toprak silindiri, 1 asfalt silindiri, 1 adet de manyetik seperatörlü konkasör alındığını söyledi.

Başkan Karalar, "Kiralamaya vereceğimiz parayla 2 yılda kendini amorti edecek 17 iş makinesini daha Adana'mıza kazandırdık. Kentimize hayırlı olsun" dedi. - ADANA