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Adana Büyükşehir Belediyesi haziran ayı meclis toplantısı üçüncü oturumu yapıldı

Adana Büyükşehir Belediyesi haziran ayı meclis toplantısı üçüncü oturumu yapıldı

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Adana Büyükşehir Belediyesi haziran ayı meclis toplantısının üçüncü oturumu gerçekleştirildi.

Adana Büyükşehir Belediyesi haziran ayı meclis toplantısının üçüncü oturumu gerçekleştirildi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar başkanlığında Büyükşehir Belediyesi Meclis Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıda, yoklamanın ardından bir önceki oturumun tutanakları oylanarak kabul edildi.

Sonrasında gündemdeki ilgili tekliflerin komisyonlara sevki oylandı.

Oturum yarın saat 13.30'a ertelendi.

Kaynak: AA / Betül Aklan - Güncel

Adana Büyükşehir Belediyesi Zeydan Karalar Güncel Haberler

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