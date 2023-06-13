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Adana Büyükşehir Belediyesi haziran ayı meclis toplantısı ikinci oturumu yapıldı

Adana Büyükşehir Belediyesi haziran ayı meclis toplantısı ikinci oturumu yapıldı

Güncel Haberler

Adana Büyükşehir Belediyesi haziran ayı meclis toplantısının ikinci oturumu gerçekleştirildi.

Adana Büyükşehir Belediyesi haziran ayı meclis toplantısının ikinci oturumu gerçekleştirildi.

Meclis Başkan Vekili ve Aladağ Belediye Başkanı Mustafa Akgedik başkanlığında Büyükşehir Belediyesi Meclis Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıda, yoklamanın ardından bir önceki oturumun tutanakları oylanarak kabul edildi.

Gündem dışı konuşmaların ardından, gündemdeki ilgili tekliflerin komisyonlara sevki oylandı.

Oturum yarın saat 13.00'e ertelendi.

Kaynak: AA / Betül Aklan - Güncel

Adana Büyükşehir Belediyesi Mustafa Akgedik Güncel Haberler

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