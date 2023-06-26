Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'dan Kurban Bayramı mesajı

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Kurban Bayramı mesajında, 'Bayramlar küskünlüklerin, dargınlıkların geride bırakılması, sevgi, barış ve kardeşlik ortamının hüküm sürmesi adına hepimiz için çok büyük fırsat. Mübarek Kurban Bayramı'nda husumetlerin, kavgaların sona ermesi, dört bir yanımızı güzelliklerin sarması en büyük dileğimiz' dedi.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Kurban Bayramı mesajında, "Bayramlar küskünlüklerin, dargınlıkların geride bırakılması, sevgi, barış ve kardeşlik ortamının hüküm sürmesi adına hepimiz için çok büyük fırsat. Mübarek Kurban Bayramı'nda husumetlerin, kavgaların sona ermesi, dört bir yanımızı güzelliklerin sarması en büyük dileğimiz" dedi.

Başkan Karalar, bugün yayınladığı mesajla vatandaşların Kurban Bayramı'nı kutladı. Karalar'ın mesajı şöyle:

"Bayramlar küskünlüklerin, dargınlıkların geride bırakılması, sevgi, barış ve kardeşlik ortamının hüküm sürmesi adına hepimiz için çok büyük fırsat. Mübarek Kurban Bayramı'nda husumetlerin, kavgaların sona ermesi, dört bir yanımızı güzelliklerin sarması en büyük dileğimiz. Millet olarak üst üste meydana gelen deprem felaketleriyle büyük acılar yaşadığımız ama yaralarımızı sarmak için tek yürek olduğumuz, milletimize has dayanışma ruhunun gücüyle ayakta kaldığımız günlerden geçtik. Ulusumuzun bir daha böyle felaketlerle karşılaşmaması, daima bayram tadında yaşaması en büyük dileğimiz. Adana Büyükşehir Belediyesi olarak Adana'mızın sorunlarını azaltmak, kenti daha çağdaş ve daha yaşanabilir hale getirmek için, çalışma arkadaşlarımızla birlikte, mesai mefhumu gözetmeden çaba göstermeye devam ediyoruz. Koşullar ne olursa olsun doğru ve dürüst çalışarak, bilimi gözeterek, katılımcı ve sosyal belediyecilik anlayışından asla taviz vermeden yolumuza devam ediyoruz. Ulusumuzun, hemşehrilerimizin ve İslam Alemi'nin Mübarek Kurban Bayramı'nı kutluyor, nice bayramlara birlikte sağlıkla ve esenlik içinde girmeyi diliyorum."