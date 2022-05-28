Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Karalar: "Van'ı Ekonomik Şartlar ve Demokratik Baskılar Konusunda Çok İyi Görmedik" - Haberler

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Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, " Van'ı gezdik, sokakları gezdik vatandaşlarla sohbet ettik. Van'ı gerçekten yaşayış biçimi, ekonomik şartlar ve demokratik baskılar konusunda çok iyi görmedik, ona üzüldük. Aslında ülkenin her karışı ekonomik baskı altında, son ekonomik buhran herkesin iliğine kadar işlemiş ve müthiş zor durumda insanlar" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun katılımıyla Türkiye'deki tüm CHP'li belediye başkanları, Van'da bir araya geldi.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, ANKA Haber Ajansı'na konuştu. Karalar ; sanayi esnafını ziyaret ettiğini belirtti. Karalar, hem Van'ın sosyo ekonomik durumuna ilişkin hem de Belediye Başkanları Çalıştayı ile ilgili şunları söyledi:

"Van'ı gezdik, sokakları gezdik; vatandaşlarla sohbet ettik. Van'ı gerçekten yaşayış biçimi, ekonomik şartlar ve demokratik baskılar konusunda çok iyi görmedik, ona üzüldük. Aslında ülkenin her karışı çok ciddi ekonomik baskı altında. Özellikle son ekonomik buhran, herkesin iliğine kadar işlemiş ve müthiş zor durumda insanlar.

Emekli ikramiyesi alan bir kardeşimiz dedi ki; 'Ben ev arıyorum çocuklarıma, 3 bin lira maaş alıyorum 3 bin liradan aşağıya kira bulamıyorum' dedi. Bu aslında hepimizin bildiği bir konu artık insanların burnuna kadar gelmiş bu ekonomik baskı, her şeyi unutmuş iş, AŞ derdine düşmüş memleket. Demokrasiyi de unutmuş, her şeyi de unutmuş; 'ekmek diyor, ekmek diyor, iş diyor, AŞ' diyor.

Belediye başkanlarımız konuştu, genel başkan yardımcılarımız konuştu. Hepsi çok faydalı bilgi verdiler, ben zaten 45 yıldır sahada olduğum için bunların çoğunu yaşayarak öğrendim.

Seçim güvenliği, sandık güvenliği çok önemli. Sandık güvenliğini korumak için sandıkta oturacak sandık görevlisi çok önemli, hani oy ve ötesi, gönüllü grubu hiç kimse sandığı sandık görevlisinin dışında koruyamaz. Buradan da partililere seslenmiş olalım; sandıkta oturacak o sandık görevlisi kardeşimizin gerçekten orada görevini tam yapması gerekiyor, o ıslak imzalı tutanağı aldıktan sonra gerisi kolay zaten."

ANKA / Güncel