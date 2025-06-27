Adana Büyük Aile Platformu'ndan Fenerbahçe Beko'ya Tepki

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Adana Büyük Aile Platformu, Fenerbahçe Beko'nun şampiyonluk kutlamalarındaki cinsiyetsizleştirme propagandası içeren performansına tepki göstererek, LGBT zihniyetine karşı olduklarını belirtti.

Adana Büyük Aile Platformu, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde şampiyon olan Fenerbahçe Beko'nun kutlama etkinliğindeki sahne performansına "cinsiyetsizleştirme propagandası içeriği" gerekçesiyle tepki gösterdi.

Platformdan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Fenerbahçe Spor Kulübü yönetiminin, şampiyonluk kutlamalarında, kadim medeniyetimiz, aile yapımız, kültürümüz ve inançlarımızla uzaktan yakından alakası olmayan, tüm bunlara aykırı düşen, ailelerimizi, insanımızı özellikle de gençlerimizi hedef alan sapkın bir akım olarak tüm dünyada yaygınlaştırılmaya çalışılan LGBT zihniyetinin paçavraları ve argümanları ile cinsiyetsizleştirme propagandası içerikli uygulamasını asla kabul etmiyoruz, en üst seviyeden bir tepki ile reddediyor ve kınıyoruz. Fenerbahçe gibi tüm dünyaca tanınan güzide bir spor kulübümüzün bu tür sapkın akımlara alet edilmemesini ve özellikle gençlerimizin, bilakis ahlaki seviyeleri yükselerek, spor hizmetlerinden faydalanmasını sağlayan bir kurum olmasını istiyoruz."

Kaynak: AA / Eren Bozkurt - Güncel
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