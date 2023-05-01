ADANA-AĞIR HASARLI BİNADAN KURTARILMAYA ÇALIŞILAN KEDİ, 14'ÜNCÜ KATTAN ATLADI

ADANA'nın Çukurova ilçesinde ağır hasarlı binanın 14'üncü katında mahsur kalan Kedi, kurtarma çalışmaları sırasında açık pencereden atladı. Metrelerce yükseklikten düşüp, ağır yaralanan kedi veteriner kliğinde öldü.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar alınca boşaltılan Huzurevleri Mahallesi'ndeki Aybaba Apartmanı'nın 14'üncü katında kedi görenler, gönüllü hayvan kurtarma ekiplerine haber verdi. Ekipler, kediyi kurtarmak için bulunduğu daireye girdi. Ekipleri görünce koltuğun altına saklanan kedi, bir süre sonra yakalandı. Kafese alınmak istenen kedi, bu kez kaçıp 14'üncü kattaki açık pencereden atladı. Metrelerce yükseklikten düşen kediyi tutmak isteyen kişi de başarılı olmadı. O anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı. 14'üncü kattan düşüp, ağır yaralanan kedi, götürüldüğü veteriner kliğinde öldü. (DHA)