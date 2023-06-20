Adalya Vakfı Kurban Bağışlarını Kabul Edecek

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Adalya Vakfı'nın yaklaşan Kurban Bayramı'nda da kurban bağışlarını kabul edeceğini belirterek, "Her zerresi amacına ulaşan bağış yaklaşımımız var. Komşularımız gönül rahatlığıyla Vakfı'mıza kurban bağışında bulunabilirler" dedi.

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Adalya Vakfı'nın yaklaşan Kurban Bayramı'nda da kurban bağışlarını kabul edeceğini belirterek, "Her zerresi amacına ulaşan bağış yaklaşımımız var. Komşularımız gönül rahatlığıyla Vakfı'mıza kurban bağışında bulunabilirler" dedi.

Adalya Vakfı Olağan Genel Kurulu, Vakıf tarafından işletilen Engelsiz Kafe'de yapıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla açılan genel kurulda, divan başkanlığını Başkan Uysal yaptı. Genel kurulda, 2022 yılı faaliyet raporu ve mali bilanço oybirliğiyle kabul edildi. Genel kurulda, emekliye ayrılan 25 yıllık vakıf çalışanı Okan Ateş'e de plaket verildi.

Genel kurulun ardından bir değerlendirmede bulunan Başkan Uysal, çeyrek asırlık bir geçmişe sahip Adalya Vakfı'nın Antalya'nın yüz akı kurumlarından olduğunu kaydetti. Vakfın Şirinyalı Mahallesi'nde ruhunda engel olmayan herkese kapıları açan Engelsiz Kafe'yi işlettiğini belirten Başkan Uysal, "Bir taraftan da engellilerimize yönelik eğitim faaliyetleri devam ediyor" diye konuştu.

Adalya Vakfı'nın her bayram olduğu gibi bu yıl da kurban bağışlarını kabul edeceğini belirten Uysal, şunları söyledi:

"Her zerresi amacına ulaşan bağış yaklaşımımız var. Komşularımız gönül rahatlığıyla Vakfımıza kurban bağışında bulunabilirler. Adalya Vakfı'mızın kamuya yararlı bütün hizmetleri devam edecek. Hem vatandaşlarımızı makul fiyatlara, denizin kenarına kabul etmiş oluyoruz hem de engelli yurttaşlarımıza özel bir eğitim ve kendilerine uygun bur alan açmış oluyoruz. Ayrıca öğrenci bursları gibi desteklerimize de devam ediyoruz. Adalya Vakfı'mız kamu yararı anlamında büyük fayda sağlanan bir yerdir."