Adalet ve İçişleri Bakanları Bartın'da Selzedeleri Ziyaret Etti

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Bartın'da meydana gelen sel felaketinden etkilenen esnaf ve vatandaşları ziyaret etti. İncelemelerde bulunan bakanlar, selin neden olduğu tahliye ve hasar tespit çalışmalarını yerinde inceledi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, selden etkilenen Bartın'da esnaf ve vatandaşı ziyaret etti.

Tunç ve Yerlikaya, sağanak sonrasında oluşan selden etkilenen Bartın'da incelemelerine devam ediyor.

Tersane Caddesi'nde iş yerlerini su basan esnafı ziyaret eden Tunç ve Yerlikaya, bölgedeki vatandaşlarla da görüştü.

Vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileten Tunç ve Yerlikaya, tahliye ile hasar tespit çalışmalarını yerinde inceledi, yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı.