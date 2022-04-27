Adalet Sen üyelerinden Küçükçekmece Adliyesi önünde basın açıklaması - Haberler

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Adalet Sen üyelerinden Küçükçekmece Adliyesi önünde basın açıklaması

AA - Melike Gallenkuş - Güncel
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Adalet Sen üyelerinden Küçükçekmece Adliyesi önünde basın açıklaması

Adalet Sen İstanbul Şubesi üyeleri, yargı çalışanlarının taleplerini dile getirmek için Küçükçekmece Adliyesi önünde basın açıklaması yaptı.

KÜÇÜKÇEKMECE, İSTANBUL (AA) - Adalet Sen İstanbul Şubesi üyeleri, yargı çalışanlarının taleplerini dile getirmek için Küçükçekmece Adliyesi önünde basın açıklaması yaptı.

Gruptakiler adına açıklama yapan Adalet Sen İstanbul Şube Başkanı Ferhat Alan, adalet duygusunun tüm çalışanlara yayılabilmesinin yolunun, her meslek grubuna adil ve eşit davranılmasından geçtiğini söyledi.

Alan, yıllardır 3 bin 600 ek göstergeden faydalanma talebini dile getirdiklerini, kamuda statü farklılıklarına karşı olduklarını belirtti.

Yargı çalışanlarının 2013 yılından bu yana ümitle kadro beklediğini kaydeden Alan, "Yargı çalışanları yargı-adalet hizmetleri sınıfına geçirilmelidir. 3 bin 600 ek gösterge en çok yargı çalışanlarının hakkıdır. Adalet Bakanlığında sözleşmeli istihdam edilen meslektaşlarımız kadrola alınmalıdır. Enflasyon farkları aylık olarak maaşa yansıtılmalıdır." diye konuştu.

AA / Melike Gallenkuş - Güncel

Küçükçekmece, İstanbul, Adalet, Yargı, Güncel, Haberler

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