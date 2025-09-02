Adalet Peşinde Aileleri Platformu'ndan Hakim ve Savcılara Çağrı

Adalet Peşinde Aileleri Platformu'ndan Hakim ve Savcılara Çağrı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

6 Şubat depremlerinde yakınlarını kaybedenlerin oluşturduğu Adalet Peşinde Aileleri Platformu, adli yıl açılışı nedeniyle yayımladığı mesajda, hakim ve savcılardan adil ve vicdanlı kararlar vermelerini istedi. Platform, sorumluların 'olası kast' ile yargılanmalarını talep etti.

(ANKARA) - 6 Şubat depremlerinde yakınlarını kaybedenlerin bir araya gelerek oluşturduğu Adalet Peşinde Aileleri Platformu, 2025-2026 adli yıl açılışı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Mesajda, hakim ve savcılara seslenilerek, "Bugün göreve başlayan savcı ve hakimlerden tek isteğimiz, 6 Şubat deprem davalarına ilişkin verecekleri kararlarda adil ve vicdanlı olmalarıdır. Adaletin terazisi bugün şaşarsa, yarın sizin de sevdikleriniz herhangi bir doğal afette hayatını kaybedebilir" denildi.

6 Şubat depremlerinde yakınlarını kaybedenlerin, sorumluların gerekli cezaları alması için hukuk mücadelesi yürütmek amacıyla kurduğu "Adalet Peşinde Aileleri Platformu" sözcülerinden Döne Kaya, 2025-2026 adli yıl açılışı dolayısıyla hakim ve savcılara seslendi. Kaya, şöyle konuştu:

"Bizler Adalet Peşinde Aileleri Platformu olarak yargının kapısındayız bu yılda. 6 Şubat'ta kaybettiğimiz sevdiklerimiz için adalet arıyoruz. ve 2,5 yıldır maalesef bu adalet gelmedi. Bugün göreve başlayan savcı ve hakimlerden tek isteğimiz, 6 Şubat deprem davalarına ilişkin verecekleri kararda adil ve vicdanlı olmalarıdır. 6 Şubat deprem davası sanıklarının 'bilinçli taksirle' değil, 'olası kasta' yargılamalarını istiyoruz. Çünkü dün ölen bizler ve bizlerin sevdikleriydi, yarın da sizlerin sevdikleri ölebilir. Adaletin terazisi bugün şaşarsa, yarın sizin de sevdikleriniz herhangi bir doğal afette vefat edebilir.

"Sorumluluk zincirinde olan herkesin yargılanmasını istiyoruz"

6 Şubat'ta sevdiklerimizi doğal afette değil ihmaller sonucunda kaybettik. Müteahhitlerin, yapı denetimin, onu denetleyen kamu görevlerinin, bakanlığın, bu sorumluluk zincirinde olan herkesin yargılanmasını istiyoruz. Çünkü yargıda verilecek karar, yarın olacak depremleri de, kayıpları da etkileyecektir. Adaleti deprem konusunda, deprem davaları konusunda yeniden inşa etmek zorundayız. Çünkü bu ülkede ihmaller devam ediyor. İhmalleri önlediğimizde, bu cezasızlık son bulduğunda, adalet yerini bulduğunda, biz sevdiklerimizi bir daha kaybetmeyeceğiz. Biz sadece kendi sevdiklerimiz için değil, gelecek neslin benzer şekilde katledilmesini istemiyoruz. Bu yüzden bu mücadeleye herkesi davet ediyoruz. Adalet hepimiz için."

Kaynak: ANKA / Güncel
KYK yurt başvuruları başladı

Yüz binlerce öğrencinin beklediği haber! Başvurular bugün başladı
Emlak vergisindeki fahiş artışla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan talimat

Fahiş zam isyan ettirdi, Erdoğan hemen talimat verdi
3 milyon Uygur, Türkiye'ye mi getirilecek? Cumhurbaşkanlığından açıklama var

3 milyon Uygur Türkü mü geliyor? Cumhurbaşkanlığından açıklama var
La Nina kışı başlıyor! İlk etkileri bu ay görülecek

La Nina kışı başlıyor! İlk etkileri bu ay görülecek
Uçan arabanın deneme seferleri başladı! İşte satışa çıkacağı fiyat

Uçan araba yola çıkıyor! Satış fiyatı da belli oldu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Manifest grubuna Erzurum'dan 'kıyafet' vetosu

Belediye milyonların dinlediği gruba konser izni vermedi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.