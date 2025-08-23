Adalet Nöbetinde Acılı Ailelerden Yürek Gözyaşı

BAKIRKÖY'de aralarında Matia Ahmet Minguzzi ve Hakan Çakır'ın yakınlarının da bulunduğu 20'de fazla aile bir araya gelerek adalet çağrısında bulundu. Küçükçekmece'de çatışmanın ortasında kalarak can veren Muhammed Mutluay'ın babası Tanju Mutluay, "Savcımızla konuşurken bana diyor ki, 'Tabii bir ceza alacak.' Benim 19 yaşındaki oğlum öldürülmüş. Ben hayatımı vermişim. Ben böyle bir şeyi kabul etmiyorum. Hiçbiri dışarı çıkmayacak. Birisi suçu üstlenecekmiş diğerleri çıkacakmış. Ben asla böyle bir şeyi kabul etmiyorum. Hepsi içeride yatacak" dedi.

Bakırköy Cumhuriyet Meydanı'nda aralarında Kadıköy'de bıçaklı saldırıda hayatını kaybeden Ahmet Minguzzi, Ankara'da bıçaklı saldırıda hayatını kaybeden Hakan Çakır ve Küçükçekmece'de silahlı saldırıda hayatını kaybeden Muhammed Mutluay'ın yakınlarının da bulunduğu 20'den fazla aile, çocukları için adalet çağrısında bulundu. Adalet nöbetine İstanbul dışında birçok farklı ilden aileler katıldı. Meydanda bir araya gelen acılı aileler, ölen çocukların fotoğraflarının yer aldığı pankartlarla yasaların yetersiz olmasını protesto etti.

'BİZİ ÜZEN YASALARIN AĞIR OLMAMASI'

Muhammet Mutluay'ın babası Tanju Mutluay, "Benim oğlum ofisten çıkıp halı sahaya giderken, Küçükçekmece'de arkasından gelen araçtan ateş edilerek katledildi. Bir hafta sonra 10 ay olacak. 3 tane suçlu bir hafta içerisinde yakalandı. Bir tanesi de firariydi, o da iki hafta önce kırmızı bülten çıkartılarak yakalandı. Bizi üzen yasaların ağır olmaması. Savcımızla konuşurken bana diyor ki, 'Tabii bir ceza alacak.' Benim 19 yaşındaki oğlum öldürülmüş. Ben hayatımı vermişim. Ben böyle bir şeyi kabul etmiyorum. Hiçbiri dışarı çıkmayacak. Birisi suçu üstlenecekmiş diğerleri çıkacakmış. Ben asla böyle bir şeyi kabul etmiyorum. Hepsi içeride yatacak" diye konuştu. Anne Derya Mutluay ise, "10 aydır oğluma dokunamıyorum. Çalışan bir anne olmama rağmen sürekli oğlumla konuşan birisiydim" dedi.

'BAŞKA AİLELERİN İÇİ YANMASIN'

Ankara'dan geldiğini söyleyen Hakan Çakır'ın babası Şahin Çakır, "İçimiz yanıyor, bir şey anlatacak durumda değiliz. Çiğköfte dükkanımız var. Annesi ve kardeşi eve giderken tacizde bulunuyorlar. Küçük oğlum gidiyor, orada bir tartışma yaşanıyor. Onun peşine biz gidiyoruz. Ben çocukları ayırıp gönderiyorum. Oradan bir telefon ile tüm ailesiyle beraber 20-25 tane çocukla; bıçaklarla, sallamalarla geliyorlar. Annesi ve babası bir de çocuklar. Sopalar sallamalarla geliyorlar. Ondan sonra hepimizi orada katlediyorlar. Oğlum bıçağa sarılıyor. Arkasından küçük oğlu vuracakken ben araya giriyorum ben yiyorum. Öyle kötü bir gündü. Buraya da ailelere destek olmak için geldim. Burada herkesin içi yanıyor, bir bizim değil. Bizim buraya gelme sebebimiz başka ailelerin içi yanmasın" ifadelerine yer verdi.