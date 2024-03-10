Adalet Bakanlığı Türk Bayrağı Temalı Fotoğraf Yarışmasının Kazananları Belli Oldu

Adalet Bakanlığınca düzenlenen "Türk bayrağı" temalı fotoğraf yarışmasının kazananları belli oldu.

Adalet Bakanlığınca, Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü dolayısıyla, "Personelin Sesi, Adaletin Nefesi" etkinlikleri kapsamında düzenlenen "Türk Bayrağı" temalı fotoğraf yarışmasının değerlendirme toplantısı, Ankara Hakimevi'nde yapıldı.

Fotoğrafların değerlendirmesi, Cumhurbaşkanlığı Foto Film Şube Müdürü Murat Çetinmühürdar, Anadolu Ajansı foto muhabiri Emin Sansar, foto muhabiri Mustafa İstemi, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Nargis Özgen, Adalet Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı Başkan Yardımcısı Kubilay İnan ve Türkiye Foto Muhabirleri Derneği Başkanı Rıza Özel tarafından yapıldı. Değerlendirme toplantısına Personel Genel Müdürü Turan Kuloğlu da katıldı.

Değerlendirme sonucunda, Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi personeli Haşmet Budak'ın çektiği fotoğraf birinci olurken, Eskişehir H Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu personeli Bedrettin Yılmaz'ın fotoğrafı ikinci, Vakfıkebir Adliyesi personeli Cemal Siyah'ın fotoğrafı ise üçüncülüğe layık görüldü.