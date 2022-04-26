Adalet Bakanlığı, şehit infaz koruma memurunun ailesi için yardım kampanyası başlattı - Haberler

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Adalet Bakanlığı, şehit infaz koruma memurunun ailesi için yardım kampanyası başlattı

AA - İsmet Karakaş - Güncel
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Adalet Bakanlığı, şehit infaz koruma memurunun ailesi için yardım kampanyası başlattı

Adalet Bakanlığı, Bursa'daki terör saldırısında şehit olan infaz koruma memuru Cengiz Yiğit'in ailesi için yardım kampanyası başlattı.

BURSA (AA) - Adalet Bakanlığı, Bursa'daki terör saldırısında şehit olan infaz koruma memuru Cengiz Yiğit'in ailesi için yardım kampanyası başlattı.

Bakanlığın internet sitesinde yer alan bilgilendirmede, 20 Nisan'da Bursa E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda görevli personeli taşıyan servis aracının geçişi sırasında terör saldırısı yapıldığı, saldırıda Yiğit'in şehit olduğu anımsatıldı.

Yiğit'in geride eşi ve biri 10 aylık olmak üzere 3 çocuk bıraktığı belirtilen bilgilendirmede, Bursa Valiliğinin onayıyla 6 ay süreyle Yiğit'in ailesi için destek kampanyası başlatıldığı aktarıldı.

Kampanyaya ilişkin banka/hesap numarası bilgileri, Bakanlığın internet sitesinden öğrenilebilecek.

AA / İsmet Karakaş - Güncel

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