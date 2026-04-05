Adalet Bakanı Gürlek: e-Avukat uygulamamızı hayata geçiriyoruz

ADALET Bakanı Akın Gürlek, "Savunma hakkının daha etkin kullanılmasını sağlamak ve adalet hizmetlerinde dijital dönüşümü ileriye taşımak amacıyla e-Avukat uygulamamızı hayata geçiriyoruz" dedi.

Bakan Gürlek, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Savunma hakkının daha etkin kullanılmasını sağlamak ve adalet hizmetlerinde dijital dönüşümü ileriye taşımak amacıyla e-Avukat uygulamamızı hayata geçiriyoruz. Bu uygulama ile avukatlarımızın hükümlü ve tutuklularla güvenli şekilde görüntülü görüşebilmesini mümkün kılıyoruz. e-Avukat sayesinde avukatlarımız, saatler süren ulaşım ve erişim yükünden kurtularak işlerini daha pratik şekilde yürütebilecekler. Avukat dostu bir yaklaşımla, çalışma şartlarını kolaylaştıran ve savunma hakkını güçlendiren adımları atmayı kararlılıkla sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı