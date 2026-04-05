Haberler

Adalet Bakanı Gürlek: e-Avukat uygulamamızı hayata geçiriyoruz

Adalet Bakanı Gürlek: e-Avukat uygulamamızı hayata geçiriyoruz
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adalet Bakanı Akın Gürlek, savunma hakkının etkinliğini artırmak ve adalet hizmetlerinde dijital dönüşümü sağlamak amacıyla e-Avukat uygulamasını hayata geçirdiklerini duyurdu.

ADALET Bakanı Akın Gürlek, "Savunma hakkının daha etkin kullanılmasını sağlamak ve adalet hizmetlerinde dijital dönüşümü ileriye taşımak amacıyla e-Avukat uygulamamızı hayata geçiriyoruz" dedi.

Bakan Gürlek, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Savunma hakkının daha etkin kullanılmasını sağlamak ve adalet hizmetlerinde dijital dönüşümü ileriye taşımak amacıyla e-Avukat uygulamamızı hayata geçiriyoruz. Bu uygulama ile avukatlarımızın hükümlü ve tutuklularla güvenli şekilde görüntülü görüşebilmesini mümkün kılıyoruz. e-Avukat sayesinde avukatlarımız, saatler süren ulaşım ve erişim yükünden kurtularak işlerini daha pratik şekilde yürütebilecekler. Avukat dostu bir yaklaşımla, çalışma şartlarını kolaylaştıran ve savunma hakkını güçlendiren adımları atmayı kararlılıkla sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Haberler.com
Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

