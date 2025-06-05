Adalet Bakanlığı'ndan Çevre Dostu Projeler: 298 Milyon e-Tebligat ile Doğa Korundu

Adalet Bakanlığı'ndan Çevre Dostu Projeler: 298 Milyon e-Tebligat ile Doğa Korundu
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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, çevre dostu projelerle 298 milyon e-Tebligat göndererek önemli tasarruf sağladıklarını ve doğayı koruyacak adımlar attıklarını açıkladı.

ADALET Bakanı Yılmaz Tunç, "2015 yılından günümüze 298 milyon 579 binin üzerinde e-Tebligat göndererek; 10 bin 450 ton kağıt tasarrufu sağladık, 177 bin 655 ağacı kesilmekten kurtardık, 21 milyar 122 milyonun üzerinde tasarruf ettik" dedi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 5 Haziran Dünya Çevre Günü nedeniyle sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Doğaya saygı, insanlığa saygıdır. Hepimize düşen ortak görev, çevremizi korumak ve gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakmaktır. Adalet Bakanlığı olarak, 'daha temiz, daha yeşil ve daha yaşanabilir bir dünya' hedefiyle çevre dostu projeleri hayata geçiriyoruz. Güneş enerji santralleri, geri dönüşüm tesisleri, adalet ormanları, e-Tebligat uygulaması gibi çok sayıda çevreci projemizle sadece bugünümüzü değil geleceğimizi de koruyoruz. Diktiğimiz her bir fidanla geleceğe nefes oluyoruz. Sürdürdüğümüz çalışmalar kapsamında 2017 yılından bu yana; 672 adalet ormanı oluşturduk, bu ormanlarımızda toplam 2 milyon 394 bin 96 fidanı toprakla buluşturduk. 3 milyon 927 bin 746 ağacın ise bakımını gerçekleştirdik. E-Tebligat sistemiyle de yargı süreçlerini hızlandırırken doğamızın yok olmasının önüne geçiyoruz. 2015 yılından günümüze 298 milyon 579 binin üzerinde e-Tebligat göndererek; 10 bin 450 ton kağıt tasarrufu sağladık, 177 bin 655 ağacı kesilmekten kurtardık, 21 milyar 122 milyonun üzerinde tasarruf ettik. Atalarımızdan bizlere miras olduğu kadar evlatlarımızdan da bize emanet olan çevremizi korumaya, sürdürülebilir çevre anlayışıyla çalışmaya, çevre dostu projeleri hayata geçirmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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