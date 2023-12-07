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Adalet Bakanlığı, Mansur Yavaş'ın suç duyurusuna takipsizlik kararına itiraz etti

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Adalet Bakanlığı, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın Togo Kuleleri hakkındaki röportajına yapılan suç duyurusuna verilen takipsizlik kararı için kanun yararına bozma isteminde bulundu. CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan ise bu duruma tepki göstererek, Ankara seçimlerine müdahale edilmek istendiğini belirtti.

CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan, Adalet Bakanlığı'nın Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş'ın Togo Kuleleri hakkındaki röportajına yapılan suç duyurusuna verilen takipsizlik kararı için 'kanun yararına bozma' isteminde bulunmasına tepki gösterdi. Akdoğan, "Ankara'nın son çeyrek yüzyılını çalanların hukuk sopasıyla Ankara'nın iradesini katletmelerine izin vermeyeceğiz. Adalet Bakanlığı Ankara seçimlerine müdahale etmek istemektedir. Bu, Ankara halkının iradesine karşı yapılmak istenen bir darbe girişimidir. Bizler ise ABB Başkanımızın iradesinin arkasında duran Ankaralılar olarak bu işin en büyük takipçisiyiz" dedi.

Adalet Bakanlığı, Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş'ın Togo Kuleleri hakkındaki röportajına yapılan suç duyurusuna verilen takipsizlik kararı için kanun yararına bozma isteminde bulundu. Eski Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Sinan Aygün ile eski ABB Başkanı Melih Gökçek'in avukatı Mehmet Ali Alan, röportajla ilgili suç duyurusunda bulunmuş, Bakırköy 2. Sulh Ceza Hakimliği takipsizlik kararı vermişti.

CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan, Adalet Bakanlığı'nın 'kanun yararına bozma' isteminde bulunmasına tepki gösterdi. Akdoğan, şunları söyledi:

"NE HİKMETSE, MANSUR YAVAŞ'IN ADAYLIĞI AÇIKLANDIKTAN HEMEN SONRA BAKANLIK ELİYLE YARGIYA MÜDAHALE EDİLİYOR"

"Adalet Bakanlığı bugün itibariyle Ankara seçimlerine müdahale etmiştir. Bu Ankara halkının iradesine karşı yapılmak istenen bir darbe girişimidir. Siyasallaşmış yargının nasıl işlediğine dair somut bir örneği bugün yaşadık. Bakın durum ne? TOGO kuleleri konusunu hatırlıyor herhalde herkes. Daha çok para kazanmak, daha çok beton dökmek, daha çok rant için gözü dönmüşlerle Mansur Yavaş'ın belki de ilk mücadelesiydi. İşte bu dönemde, 3 sene önce hem Sinan Aygün'ün hem de Melih Gökçek'in avukatı olan bir şahıs, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mansur Yavaş hakkında, 2019 yılında verdiği bir röportajdan ötürü suç duyurusunda bulunuyor. TOGO Kulelerinin meşhur avukatının bu suç duyurusu hakkında savcılık takipsizlik kararı veriyor. İtiraz ediyor, bu itiraz da reddediliyor ve takipsizlik kararı kesinleşiyor. Buraya kadar her şey normal. Gel gelelim, 3 yıl sonra, on binlerce dosya arasından Adalet Bakanlığı gidip bu dosyada alınan kararı bozma isteminde bulunuyor. Yani ne hikmetse, Mansur Yavaş'ın adaylığı açıklandıktan hemen sonra Bakanlık eliyle yargıya müdahale ediliyor. Yani Ankara seçimine müdahale edilmek isteniyor.

"ADALET BAKANLIĞI ANKARA SEÇİMLERİNE MÜDAHALE ETMEK İSTEMEKTEDİR. BU, ANKARA HALKININ İRADESİNE KARŞI YAPILMAK İSTENEN BİR DARBE GİRİŞİMİDİR"

Sayın Adalet Bakanına sesleniyorum; işi gücü bıraktınız da kişisel dosyaların peşine mi düştünüz? Başka işiniz gücünüz yok mu sizin? Siyasi operasyonlarınıza alışığız. Şimdi de hukuk sopasıyla Ankaralıların iradesini mi kırmak istiyorsunuz? Buradan duyuruyorum. Bu sürecin sonuna kadar takipçisi olacağız. Ankara'nın son çeyrek yüzyılını çalanların hukuk sopasıyla Ankara'nın iradesini katletmelerine izin vermeyeceğiz. Adalet Bakanlığı Ankara seçimlerine müdahale etmek istemektedir. Bu, Ankara halkının iradesine karşı yapılmak istenen bir darbe girişimidir. Bizler ise ABB Başkanımızın iradesinin arkasında duran Ankaralılar olarak bu işin en büyük takipçisiyiz."

Kaynak: ANKA / Güncel

Adalet Bakanlığı Mansur Yavaş Ankara Yargı Hukuk Politika Güncel Haberler

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