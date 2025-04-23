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Adalet Bakanlığı İstanbul’daki Deprem Sonrası Durumu Açıkladı

Adalet Bakanlığı İstanbul’daki Deprem Sonrası Durumu Açıkladı
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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İstanbul'da meydana gelen depremin ardından, bakanlığa bağlı tüm birimlerde yapılan kontrollerde olumsuz bir durumla karşılaşılmadığını belirtti. Ceza infaz kurumlarında da güvenliğin sağlandığını vurguladı.

ADALET Bakanı Yılmaz Tunç, İstanbul'da meydana gelen depreme ilişkin, " Adalet Bakanlığı'mıza bağlı tüm birimlerde gerekli kontroller yapılmıştır. Adliye binalarımızda, ceza infaz kurumlarımızda ve Bakanlığımıza bağlı hizmet binalarında olumsuz bir duruma rastlanmamıştır" dedi.

Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İstanbul Silivri açıklarında meydana gelen ve çevre illerimizde de hissedilen depremin ardından Adalet Bakanlığımıza bağlı tüm birimlerde gerekli kontroller yapılmıştır. Adliye binalarımızda, ceza infaz kurumlarımızda ve Bakanlığımıza bağlı hizmet binalarında olumsuz bir duruma rastlanmamıştır" dedi.

'TUTUKLU VE HÜKÜMLÜLERE KOLAYLIK GÖSTERİLMEKTE'

Bakan Tunç, "Adalet hizmetlerimizin sunumunda kesinti olmayıp ceza infaz kurumlarının güvenliği de eksiksiz şekilde sağlanmaktadır. Ceza infaz kurumlarında bulunan tutuklu ve hükümlülerinin aileleriyle iletişim kurmaları noktasında gerekli kolaylık gösterilmektedir. Bir kez daha depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Rabbim, ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten korusun" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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