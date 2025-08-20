Adalet Bakanlığı Görevde Yükselme Sınavı 30 Kasım'da Yapılacak

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Adalet Bakanlığı Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği Sınavı'nın 30 Kasım'da yapılacağını, başvuruların 25 Ağustos-5 Eylül arasında alınacağını duyurdu.

Tunç, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, adalet hizmetlerinin etkinliğinin artmasında ve vatandaşların memnuniyetini en üst noktaya çıkarmada en önemli unsurun, güçlü ve nitelikli insan kaynağı olduğunu belirtti.

Bu bilinçle hareket ederek ülkenin dört bir yanında adaletin tecellisi için fedakarca görev yapan bakanlık personelinin kariyer hedeflerini ve gelişimlerini desteklemeyi sürdürdüklerini kaydeden Tunç, şu ifadeleri kullandı:

"Liyakat esasına dayalı bir kariyer sistemi oluşturma kararlılığıyla bu yıl içerisinde açılacağını müjdelediğimiz Adalet Bakanlığı Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği Sınavı ilanlarını yayımladık. Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği Sınavı'nı 30 Kasım 2025 tarihinde yapacağız. Başvurular 25 Ağustos 2025 tarihinde başlayacak olup 5 Eylül 2025 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir. Sınav sürecinin tüm çalışma arkadaşlarımıza hayırlı olmasını temenni ediyor, sınava katılacak adaylara şimdiden başarılar diliyorum."