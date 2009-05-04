Adalet Bakanlığı, Deniz Feneri Kronolojisini Açıkladı

Adalet Bakanlığı, Deniz Feneri Soruşturması'na İlişkin Yaptığı Açıklamada Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ve Frankfurt Bölge Mahkemesi Savcılığı'nın Olmak Üzere İki Adli Yardım Talebinin Zamanında Gerekli Şekilde Karşılandığını Bildirdi.

Adalet Bakanlığı, Deniz Feneri Soruşturması'na ilişkin yaptığı açıklamada Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ve Frankfurt Bölge Mahkemesi Savcılığı'nın olmak üzere iki adli yardım talebinin zamanında gerekli şekilde karşılandığını bildirdi.

Adalet Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Bakanlığımızın merkezi makam olarak yaptığı ilki Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Alman makamlarına, ikincisi ise Franfurt Bölge Mahkemesi Savcılığı'nın Türk makamlarına yönelik olmak üzere iki adet adli yardım talebi söz konusudur" denilerek, Deniz Feneri Dosyası'na ilişkin yapılan çalışmalar tek tek tarihleriyle beraber ayrıntılı olarak anlatıldı.

25 Eylül 2008 tarihinde Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın adli yardım evrakının Türkçe ve Almanca tercümesi ile birlikte Adalet Bakanlığı'na ulaştığının belirtildiği açıklamada şöyle denildi:

"26 Eylül 2008 tarihli yazı ekinde Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı talebinin Almanya yetkili makamlarına iletilmek üzere Türkiye Cumhuriyeti Franfurt Başkonsolosluğu'na gönderildi. Bu talep 16 Ekim 2008 tarihinde Almanya Federal Adalet Bakanlığı'na ulaştı. Adalet Bakanlığı yazının cevabının hızlandırılması için 20 Ekim 2008 tarihinde ilk tekid yazısını gönderdi. Bu talebe cevap gelmeyince, 30 Ekim 2008 tarihinde ise ikinci tekid yazısı gönderildi. 24 Şubat 2009 tarihinde Alman makamlarının Almanca yerine getirme evrakının bakanlığa ulaştı. Aynı gün bu evrak Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi.

Görüldüğü üzere bakanlığımıza intikal eden evrakın işlemi ivedilikle yapılmıştır. Oysa, bilgi ve belge talebine ilişkin olan evrakın Alman makamlarına ikmal edilerek, Berlin Büyükelçiliğimize ulaştırılması 4 ayı bulmuştur."

Olayı Franfurt Bölge Mahkemesi Savcılığı'nın Türk adli makamlarından adli yardım talebi açısından da kronolojik olarak açıklayan Adalet Bakanlığı konuyla ilgili gelişmeleri de şöyle aktardı:

"Alman makamları 16 zanlı hakkında yürüttükleri soruşturma kapsamında 24 Nisan 2009 tarihinde Franfurt Bölge Mahkemesi Savcılığı'nın adli yardım talebinin Almanca ve Türkçe metinleri bakanlığımıza elden ulaştırılmıştır. 30 Nisan 2009 tarihinde bakanlığımızda incelenen evrak Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına ulaştırılmıştır.

Görüldüğü üzere, orijinali 130 sayfa adli yardım evrakı, bakanlığımıza ulaşan tüm yabancı adli yardım taleplerinde izlenen usul uyarınca, herhangi bir açık bir eksiklik ya da çeviri hatası olup olmadığı incelendikten sonra hafta sonu dışında 4 iş günü gibi makul bir süre içinde Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na iletilmiştir. Oysa Alman makamlarının sorumluluğunda olan, adli yardım evrakının düzenleme tarihi 20 Ocak 2009, Almanya Federal Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği'nin üst yazısının tarihi 21 Nisan 2009, bakanlığımıza Alman Büyükelçiliği'nce elden teslim tarihi ise 24 Nisan 2009'dur."(ANKA)

(ÜNS/BÜN)