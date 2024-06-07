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Adalet Bakanlığı 50 İdare Memuru Öğrencisi Alımı Yapacak

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Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, 50 idare memuru öğrencisi alımı gerçekleştirecek. Başvurular e-Devlet üzerinden yapılacak.

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, 50 idare memuru öğrencisi alımı gerçekleştirecek.

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünce sözlü sınav ve mülakatla 7-9'uncu dereceli kadrolara 50 idare memuru öğrencisi alımı yapılacak.

Adaylar, başvurularını 24-28 Haziran tarihleri arasında saat 17.30'a kadar e-Devlet üzerinden gerçekleştirebilecek. Şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecek.

Adayların, en az 4 yıllık lisans eğitimi veren fakülte ve yüksekokullardan veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yabancı fakülte veya yüksekokullardan mezun olması ve 2022 KPSS lisans sınavında KPSSP3 puan türünden en az 70 puan alması gerekiyor.

Sözlü sınav ve mülakata, belirlenen kadro sayısının 5 katı aday çağrılacak.

Kaynak: AA / Güncel

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