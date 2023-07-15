Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Zonguldak'ta sel felaketi bölgelerinde incelemelerde bulundu

ADALET Bakanı Yılmaz Tunç, sel felaketinin yaşandığı Zonguldak'ın Devrek, Gökçebey ve Çaycuma ilçelerinde incelemelerde bulundu, yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, geçen günlerde etkili olan sağanak sonrası sel felaketinin yaşandığı bölgelerde incelemelerde bulunmak üzere Zonguldak'a geldi. Taşkınların olduğu ilçeleri ziyaret eden Bakan Tunç, ilk olarak Devrek'te Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, AK Parti Zonguldak milletvekilleri Muammer Avcı, Saffet Bozkurt, Ahmet Çolakoğlu ve yetkililerle inceleme yaptı. Esnaf ve bölge halkıyla bir araya gelip sorunlarını da dinleyen Bakan Tunç, sel sonrası yapılan hasar tespiti ve yapılacak çalışmalarla ilgili yetkililerden bilgiler aldı. Bakan Tunç, daha sonra Gökçebey ve Çaycuma ilçelerini de ziyaret etti.