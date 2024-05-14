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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Yargıtay Başkanlığına seçilen Ömer Kerkez'i tebrik etti

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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Yargıtay Başkanlığına seçilen Ömer Kerkez'i tebrik ederek, başarı dileğinde bulundu. Kerkez, Yargıtay Büyük Genel Kurulunca bugün yapılan 37. tur seçimde 193 oy alarak 4 yıllığına Yargıtay Başkanlığı görevine seçilmişti.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Yargıtay Başkanlığına seçilen Ömer Kerkez'i tebrik ederek, başarı dileğinde bulundu.

Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yargıtay Başkanlığına seçilen Sayın Ömer Kerkez'i tebrik ediyor, görevinde başarılar diliyorum. Görev süresi sona eren Sayın Mehmet Akarca'ya hizmetleri için teşekkür ediyorum. Yargı camiamız, ülkemiz ve milletimiz için hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

Kerkez, Yargıtay Büyük Genel Kurulunca bugün yapılan 37. tur seçimde 193 oy alarak 4 yıllığına Yargıtay Başkanlığı görevine seçilmişti.

Kaynak: AA / Güncel

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