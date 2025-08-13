Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ve İletişim Başkanı Duran’dan Dijitalleşme Üzerine Görüşme

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ve İletişim Başkanı Duran’dan Dijitalleşme Üzerine Görüşme
Güncelleme:
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran ile dijitalleşme, dezenformasyonla mücadele ve stratejik iletişim konularında verimli bir görüşme gerçekleştirdi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran ile bir araya geldi.

Tunç, Next Sosyal'den Duran'ı ziyaretine ilişkin paylaşımda bulundu.

Bakan Tunç, paylaşımında şunları kaydetti:

"Dijitalleşmenin hız kazandığı günümüzde kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi, dezenformasyonla mücadele ve stratejik iletişim konularında verimli bir görüşme gerçekleştirdik, atılabilecek ortak adımlar üzerine değerlendirmelerde bulunduk. İletişim Başkanımız Sayın Burhanettin Duran'a görevinin hayırlı olmasını temenni ediyor, çalışmalarında üstün muvaffakiyetler diliyorum."

Kaynak: AA / Yusuf Soykan Bal - Güncel
