Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Ürün ve El Sanatları Fuarı Açılış Töreni'ne Katıldı

ADALET Bakanı Yılmaz Tunç, Adalet Bakanlığı Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumu'nun düzenlediği Ürün ve El Sanatları Fuarı Açılış Töreni'ne katıldı. Tunç yaptığı konuşmada, "58 bin 500 hükümlü ve tutuklu atölye ve fabrikalarda çalışıyorlar. Çalışırken hem cezalarını çekmiş oluyorlar, hem ekonomiye katkı sağlıyorlar" dedi.

Adalet Bakanlığı Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumu tarafından düzenlenen Ürün ve El Sanatları Fuarı, Bakırköy Özgürlük Meydanı'nda açıldı. Açılış törenine Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Tutukevleri İşyurtları Daire Başkanı Hüsnü Gezginci ve çok sayıda davetli katıldı. Törende konuşan Tunç, "İşyurtları Kurumu'muzun değişik illerde, ilçelerde fuarlar vasıtasıyla İşyurtları'nda üretilen ürünleri hem sergilemek, hem de onların satışından elde edilen gelirle, hem adliyelerimizin giderlerini karşılamak, ülke ekonomisine üretimle destek olmak, aynı zamanda tabii ki bunları üreten hükümlü ve tutukluların topluma kazandırılması ve ıslahı amacıyla önemli çalışmaları yürütüyor İşyurtları Müdürlüğümüz. Bugün burada 42 İşyurdu Müdürlüğü'nün ürettiği ürünler var, değişik stantlarda" dedi.

"HEM CEZALARINI ÇEKİYOR HEM EKONOMİYE KATKI SUNUYORLAR"

Tunç, hükümlülerin ekonomiye değer kattığını ifade ederek, "Adaletin tecellisi dediğimiz zaman bunun en önemli kısmı ceza adaleti. Ceza adaleti, soruşturma, kovuşturma, dava süreci ve infaz olmak üzere üç aşamadan oluşuyor. Suçluya hak ettiği cezayı vermek ama hak ettiği cezayı çekerken de onun bir daha suç işlememesini sağlamak, ıslahını sağlamak. Hem cezasını çeksin hem de cezasını çektikten sonra tahliye olduğunda topluma karıştığında da bir daha suç işlemesin. İşte bu amaçla Ceza ve Tevkif Evleri Kurumu İşyurtları Kurumumuz önemli bir çalışma yapıyor. İşte bugün bu ürünleri göreceğiz. Bu önemli çalışmanın çıktılarını burada görmüş olacağız. Bugün, 42 iş yurdumuz var ama Türkiye genelinde bizim şu anda 403 Ceza İnfaz Kurumumuz var. 368 İşyurdu Müdürlüğümüz var. Bin 700 atölye ve tesis var. Bunların içerisinde fabrika büyüklüğünde çok sayıda tesis var. 200'den fazla meslek dalı buralarda üretiliyor. 58 bin 500 hükümlü ve tutuklu da bu atölye ve fabrikalarda çalışıyorlar. Çalışırken hem cezalarını çekmiş oluyorlar hem ekonomiye katkı sağlıyorlar. Kendi harçlıklarını çıkarıyorlar. Hem de ürettikleri ürünlerle de işte böyle ekonomi dünyasına değer katıyorlar" diye konuştu.

"CEZA İNFAZ KURUMLARIMIZ AYNI ZAMANDA BİRER EĞİTİM-ÖĞRETİM KURUMU"

Bakan Tunç, istihdam sağlanması dışında eğitim alanında da çalışmalar olduğunu vurgulayarak, "Mobilya üretimi yapan 54 fabrikamız var. Bugün burada bunun örnekleri de vardır. Metal işleri var, dolaplar görüyorsunuz, tekstil üretimi yapan 78 atölye ve fabrikamız var. Metal işleri 69 atölye ve fabrika, el işi, temizlik, kozmetik 59, inşaat onarım malzemeleri üreten yerler 151, gıda tarım ve hayvancılığa yönelik Anadolu'nun çok değişik yerlerinde cezaevlerimiz var. ve buralarda hayvancılık, gıda ve tarımla ilgili de önemli üretimler gerçekleştiriliyor. Bunun da sayısı 127. Sosyal tesis işletmeciliği yapan yerlerimiz var. 36 tane İşyurdu Müdürlüğümüz de de bu şekilde üretim yapan, hizmet sektöründe faaliyet gösteren tesislerimiz var. Tabi, sadece Ceza İnfaz Kurumlarımızda İşyurdu Müdürlükleri aracıyla atölye ve fabrikalarda üretime destek verirken aynı zamanda hükümlü ve tutukluların topluma kazandırılması için Ceza İnfaz Kurumlarımız aynı zamanda birer eğitim-öğretim kurumu. Şu anda Ceza İnfaz Kurumlarımızda 65 bin 969 hükümlü ve tutuklu eğitim görüyor. Son iki yılda 4 bin 731 kişi okuma yazma öğendi cezaevlerinde" diye konuştu.