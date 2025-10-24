Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un Vietnam Ziyareti İptal Edildi
Yasama yürütme siyaset gündeminde yer alan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un Vietnam Hanoi Büyükelçiliği ve Vietnam Adalet Bakanlığına gerçekleştireceği ziyaret iptal edildi.
Gündemimizin "YASAMA YÜRÜTME SİYASET" başlığının ikinci sırasında yer alan "Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Türkiye'nin Vietnam Hanoi Büyükelçiliği'ni ve Vietnam Adalet Bakanlığı'nı ziyaret edecek, heyetler arası görüşmelere katılacak." maddesi kaynağından iptal edilmiştir.
Kaynak: AA / Ferdi Türkten - Güncel