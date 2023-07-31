Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: Temel Hak ve Özgürlükleri Genişletmeye Devam Edeceğiz

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Elazığ'da katıldığı bir programda yaptığı konuşmada, temel hak ve özgürlükleri genişletmeye devam edeceklerini ve inanç özgürlüğü anlamında önemli mesafeler aldıklarını belirtti. Ayrıca deprem bölgelerindeki çalışmalara devam ettiklerini ve birlik ve beraberliği güçlendirecek çalışmalara önem verdiklerini ifade etti.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, temel hak ve özgürlükleri genişletmeye devam edeceklerini, inanç özgürlüğü anlamında da önemli mesafeler alındığını söyledi.

Tunç, çeşitli programlara katılmak üzere geldiği Elazığ'da, Cem Kültür Vakfı tarafından Yıldızbağları Cemevi'ndeki Aşure Programı'nda konuştu.

Hacı Bektaş Veli'nin, "Sevgi, muhabbet kaynar ocağımızda" sözünü hatırlatan Tunç, "Sevginize, muhabbetinize ortak olmaya geldik. Biz bu mekanları Hazreti Peygamber'e ve ehlibeytine gönülden muhabbet duyanların evi olarak görüyoruz." ifadesini kullandı.

Asırlardır Anadolu'nun dergahlarında ilim ve ahlak olduğunu belirten Tunç, Hacı Bektaş Veli'nin ve talebelerinin, ilim, irfan davasından, kardeş olma, birlik olma davasından başka bir dava gütmediğini vurguladı.

Mevlana, Yunus Emre, Hacı Bayram Veli gibi manevi dinamiklerin, gönül sultanlarının hizmetleri ve eserleriyle hakkı, hakikati, doğruyu göstermekten başka bir gayret içine girmediğine işaret eden Tunç, şöyle devam etti:

"Hazreti Peygamber'in, öpüp koklamaya doyamadığı, üzerlerine titrediği, bizlere birer kutup yıldızı, birer örnek şahsiyet olarak emanet ettiği Hazreti Hasan ve Hazreti Hüseyin, ne acıdır ki 72 ehlibeytiyle birlikte katledilmişlerdi. Biz onları gönülden seviyoruz, onlara zulmedenleri Rabb'imize havale ediyoruz. Kerbela'nın acısını her daim yüreğimizde hissediyoruz. Şu nokta çok önemli, Hazreti Hüseyin de Hazreti Hasan da ve ehlibeyti de hayatları boyunca asla tefrikanın tarafında olmadılar. Müslümanların arasında tefrika çıkarmaya çalışanlara rağmen onlar, vahdetten, birlikten, kardeşlikten asla taviz vermediler. Bize düşen de bu nebevi tavrı devam ettirmek, bu nebevi çizgide dosdoğru yürümektir, sinemizi yaralayan ortak acılarımızdan ayrılık çıkarmak isteyenlere asla fırsat vermeden kardeşliğimizi, uhuvvetimizi, birliğimizi daha da pekiştirmektir."

"Birlik ve beraberliğimizi güçlendirecek çalışmalara devam ediyoruz"

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden Elazığ'ın da etkilendiğini hatırlatan Bakan Tunç, depremlerde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diledi.

Depremden etkilenen illerde ve Elazığ'da yaraları sarmak ve şehirleri yeniden ayağa kaldırmak için mücadele ettiklerini belirten Tunç, bu kentleri yeniden inşa edeceklerini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kabine toplantılarındaki ilk gündem maddesinin deprem bölgelerindeki çalışmalar olduğunu aktaran Yılmaz Tunç, şunları kaydetti:

"Birlik ve beraberliğimizi güçlendirecek çalışmalara da devam ediyoruz. 'Önce insan' diyoruz. İnsanımızı güçlendirmek için, kadınımızı, çocuklarımızı korumak, aileyi, toplumu güçlendirmek, eğitimden sağlığa kültürden sosyal politikalara varıncaya kadar 21 yılda elde ettiğimiz kazanımların üzerine daha fazlasını ekleyebilmenin gayreti içerisinde çalışmalarımıza devam ediyoruz. Türkiye'yi istikrarlı bir şekilde kalkındırmak için, enerjide bağımsız, savunma sanayisinde bağımsız, güçlü bir Türkiye'yi, Türkiye Yüzyılı'nı inşa etmek için mücadelemiz Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde devam ediyor. Elbette ki demokrasiden taviz vermeyeceğiz. Temel hak ve özgürlükleri bugüne kadar genişlettik, genişletmeye devam edeceğiz. İnanç özgürlüğü anlamında çok önemli mesafeler aldık. Bugün burada özellikle inancımızı serbestçe dile getirebiliyorsak ve inancımızı serbestçe yaşayabiliyorsak aldığımız bu mesafe sayesindedir. İnsan hak ve özgürlüklerinin önünde engel koymak isteyenlere bugüne kadar fırsat vermediğimiz gibi hiçbir zaman fırsat vermeyeceğiz."

Yasal düzenlemeler sonucunda, Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı kurulduğunu hatırlatan Bakan Tunç, bu konuda önemli adımlar atıldığını dile getirdi.

Cemevlerinin giderleri konusunda yapılanları anlatan Tunç, imar planlarında cemevleriyle ilgili yapılan yasal düzenlemeyi anımsatarak, bundan sonraki taleplere de duyarsız kalmayacaklarını vurguladı.

CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, Elazığ Cem Kültür Vakfı Başkanı Cafer Yeşil, Bakan Tunç'a cemevindeki programa katılması dolayısıyla teşekkür etti. Programa, Vali Ömer Toraman, AK Parti Elazığ Milletvekilleri Erol Keleş, Ejder Açıkkapı ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Adalet Bakanı Tunç, programın ardından katılımcılara aşure dağıttı.