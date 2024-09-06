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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Tekirdağ'da çeşitli ziyaretlerde bulundu

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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Tekirdağ'da Valilik, Adliye, Baro ve Organize Sanayi Bölgesi'ni ziyaret etti. Ziyaretler sırasında çeşitli görüşmeler gerçekleştirildi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Tekirdağ'da çeşitli ziyaretlerde bulundu.

Tekirdağ temasları kapsamında Valiliği ziyaret eden Bakan Tunç'u Vali Recep Soytürk ve il protokolü karşıladı. Tunç, anı defterini imzaladıktan sonra Vali Soytürk'le görüştü.

Daha sonra Tekirdağ Adliyesi'ni ziyaret eden Tunç, burada Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcı Erdal Şenol tarafından karşılandı.

Bakan Tunç, Şenol ile bir süre görüştükten sonra Tekirdağ Barosunu ziyaret ederek, Baro Başkanı Egemen Gürcün'den çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Ardından Bakan Tunç, Hayrabolu ilçesindeki Organize Sanayi Bölgesini (OSB) ziyaret ederek, Yönetim Kurulu Başkanı Şenol Kağıtçı'yla görüştü.

Kağıtçı, Tunç'a OSB'deki firmaların faaliyetleri hakkında bilgi verdi.

Ziyaretlerinde Tunç'a AK Parti Tekirdağ milletvekilleri Mestan Özcan, Çiğdem Koncagül, Gökhan Diktaş ile AK Parti İl Başkanı Ali Gümüş eşlik etti.

Kaynak: AA / Güncel

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