Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan Yargı Reformu Vurgusu

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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, HSK üyeleri ile yaptığı toplantıda yargı sisteminin erişilebilirliğini artırma ve hukuk devletini güçlendirme hedeflerini açıkladı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) üyeleriyle bir araya geldi.

Adalet Bakanlığında gerçekleşen görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Tunç, yargı sistemini daha erişilebilir, daha etkin ve daha güvenilir hale getirmek için yürüttükleri çalışmaları değerlendirdiklerini ve hedefler üzerine konuştuklarını belirtti.

Bakan Tunç, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Hukuk devleti ilkesini tahkim etmeye, tarafsız ve bağımsız yargımızı daha da güçlendirmeye devam edeceğiz. Hukukun üstünlüğünü esas alan, gecikmeyen ve öngörülebilir bir adalet sistemi vizyonumuz kapsamında Türkiye Yüzyılı'nı adaletin yüzyılı yapmak için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz."

Kaynak: AA / Muhammed Nuri Erdoğan - Güncel
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