Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan Yargı Reformu Açıklaması
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, yargı sistemini etkin ve erişilebilir hale getirmek amacıyla reform çalışmalarını sürdüreceklerini açıkladı. Türkiye Yüzyılı Yargı Reformu Strateji Belgesi çerçevesinde tarafsız ve bağımsız bir yargı gücü oluşturulacağını vurguladı.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Türkiye Yüzyılı Yargı Reformu Strateji Belgemizdeki hedefler doğrultusunda yapacağımız düzenlemelerle tarafsız ve bağımsız yargımızı daha da güçlendireceğiz." ifadesini kullandı.
Tunç, NSosyal hesabından, Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) üyeleriyle gerçekleştirdikleri toplantıya ilişkin açıklama yaptı.
Toplantıda, hukukun üstünlüğünden ayrılmadan yargı sistemini daha etkin ve erişilebilir hale getirmek için yürütülen çalışmaların değerlendirildiğini belirten Tunç, şunları kaydetti:
"Türkiye Yüzyılı Yargı Reformu Strateji Belgemizdeki hedefler doğrultusunda yapacağımız düzenlemelerle tarafsız ve bağımsız yargımızı daha da güçlendirecek, insan kaynağı kapasitemizi artıracağız. Bugüne kadar olduğu gibi yeni adli yılda da vatandaşlarımızın yargı hizmetlerinden memnuniyetini en üst noktaya taşımanın gayretiyle hep birlikte gece gündüz demeden çalışacağız."