Haberler

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan Yargı Reformu Açıklaması

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan Yargı Reformu Açıklaması
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, yargı sistemini etkin ve erişilebilir hale getirmek amacıyla reform çalışmalarını sürdüreceklerini açıkladı. Türkiye Yüzyılı Yargı Reformu Strateji Belgesi çerçevesinde tarafsız ve bağımsız bir yargı gücü oluşturulacağını vurguladı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Türkiye Yüzyılı Yargı Reformu Strateji Belgemizdeki hedefler doğrultusunda yapacağımız düzenlemelerle tarafsız ve bağımsız yargımızı daha da güçlendireceğiz." ifadesini kullandı.

Tunç, NSosyal hesabından, Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) üyeleriyle gerçekleştirdikleri toplantıya ilişkin açıklama yaptı.

Toplantıda, hukukun üstünlüğünden ayrılmadan yargı sistemini daha etkin ve erişilebilir hale getirmek için yürütülen çalışmaların değerlendirildiğini belirten Tunç, şunları kaydetti:

"Türkiye Yüzyılı Yargı Reformu Strateji Belgemizdeki hedefler doğrultusunda yapacağımız düzenlemelerle tarafsız ve bağımsız yargımızı daha da güçlendirecek, insan kaynağı kapasitemizi artıracağız. Bugüne kadar olduğu gibi yeni adli yılda da vatandaşlarımızın yargı hizmetlerinden memnuniyetini en üst noktaya taşımanın gayretiyle hep birlikte gece gündüz demeden çalışacağız."

Kaynak: AA / İsmet Karakaş - Güncel
Mert Hakan'a sezonun şoku

Mert Hakan'a sezonun şoku
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Birileri bu rezilliğe dur desin: Herkesin içinde uygunsuz hareketlerde bulundular

Ulu orta bir rezillik daha
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.