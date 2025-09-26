Haberler

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan Trafik Kazasında Hayatını Kaybeden Memurlar için Taziye Mesajı

Güncelleme:
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Adana'da meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden infaz koruma memurları için başsağlığı diledi ve yaralanan personelin en kısa sürede sağlıklarına kavuşmasını temenni etti.

Tunç, NSosyal hesabından paylaştığı mesajında, Adana'da 1 Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda görevli personelin mesai çıkışı trafik kazası geçirdiği haberini üzüntüyle öğrendiğini belirterek, "Hepimizi derinden üzen kazada hayatını kaybeden personellerimize Allah'tan rahmet, acılı ailelerine, yakınlarına ve adalet teşkilatımıza başsağlığı diliyorum. Kazada yaralanarak hastanede tedavi altına alınan personelimizin en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Hüseyin Cem Dağıstanlı - Güncel
