Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan Sınav Adaylarına Başarı Dilekleri

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, yarın yapılacak Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı ve İdari Yargı Ön Sınavı'na girecek adaylara sosyal medya üzerinden başarı diledi ve onların emeklerinin karşılığını almasını temenni etti.

Tunç, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda şunları ifade etti:

"Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı ve İdari Yargı Ön Sınavı yarın yapılacak. Uzun bir hazırlık sürecinin ardından hayallerindeki kutsal mesleğe kavuşmak için sınavlarda ter dökecek tüm adaylarımıza başarılar diliyorum. Hukukun üstünlüğüne inanarak adaletin sesi olmak için çıktıkları bu yolda adaylarımızın emeklerinin karşılığını almalarını temenni ediyorum. Allah zihin açıklığı versin."

