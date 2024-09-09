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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan Narin Güran soruşturması açıklaması

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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Diyarbakır'da kaybolduktan sonra ölü bulunan Narin Güran soruşturmasıyla ilgili açıklama yaptı. Soruşturma kapsamında 24 kişi gözaltına alındı.

(ANKARA) - Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Diyarbakır'da kaybolduktan sonra ölü bulunan Narin Güran soruşturmasına yönelik yazılı açıklama yaptı. Toplam 24 kişinin gözaltına alındığı soruşturma kapsamında, gerçeklerin ortaya çıkarılması için tüm detayların üzerine gidildiğini belirten Bakan Tunç, "Narin evladımızın ölümüne sebep olan ya da olanlar, adalet önünde hesap vermekten kaçamayacaktır" dedi.

Diyarbakır'da kaybolduktan 19 gün sonra ölü bulunan Narin Günar'ın Diyarbakır Adli Tıp Kurumu'nda 10 saat süren otopsisi tamamladı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç X hesabı üzerinden soruşturmaya ilişkin son bilgileri aktardı. Bakan Tunç'un yaptığı açıklamaya göre soruşturmada gözaltına alınanların sayısı 24'e yükseldi.

Bakan Tunç'un açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"Yüreğimizi yakan Narin Güran evladımızın ölümüyle ilgili Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kesin ölüm nedeninin tespit edilebilmesi amacıyla Diyarbakır Adli Tıp Kurumu'nda adli tıp uzmanlarınca sabah saat 10.30'da başlayan otopsi işlemi akşam saat 21.40'ta tamamlanmıştır. Uzman adli tıp heyeti tarafından gerçekleştirilen otopsi işleminde, alınan doku örnekleri üzerinde kimyasal, biyolojik, patolojik ve diğer bazı incelemelerin yapılması gerekmektedir. Bu nedenle alınan örneklerden bir kısmı Diyarbakır Adli Tıp Grup Başkanlığı'nca, bir kısmı ise İstanbul Adli Tıp Kurumu Başkanlığı'nca incelendikten sonra kesin ölüm sebebine ilişkin rapor düzenlenecektir. Soruşturmanın bu aşamasında gözaltına alınan kişilerin ifade işlemleri devam etmektedir. Her ayrıntı tek tek titizlikle incelenmekte olup, elde edilen deliller doğrultusunda 1 kişi daha gözaltına alınmış, soruşturmada gözaltındaki kişi sayısı 24'e yükselmiştir. Bu acı olayın aydınlatılması ve gerçeklerin ortaya çıkarılması için tüm ayrıntıların üzerine kararlılıkla gidilmektedir. Narin evladımızın ölümüne sebep olan ya da olanlar, adalet önünde hesap vermekten kaçamayacaktır.

Kaynak: ANKA / Güncel

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