Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan İsrail'in Batı Şeria Açıklamalarına Tepki

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İsrail hükümet üyelerinin " Batı Şeria'nın ilhak edilmesine" yönelik açıklamalarını kınadı.

Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"İşgalci İsrail'in hükümet üyelerinin 'Batı Şeria'nın ilhak edilmesine' yönelik açıklamaları, uluslararası hukukun açık bir şekilde ihlalidir ve asla kabul edilemez. İsrailli yetkililerin bu provokatif açıklamalarını ve olası ilhak planlarını en güçlü şekilde kınıyor ve reddediyoruz. Bu tür sorumsuz açıklamalar, Filistin halkının temel hak ve özgürlüklerini hiçe saymaktır."

Batı Şeria'nın işgal altındaki Filistin topraklarının bir parçası olduğunu ve öyle kalacağını vurgulayan Tunç, herhangi bir ilhak girişiminin, Birleşmiş Milletler kararları ve uluslararası hukuk açısından geçersiz olduğunu belirtti.

Tunç, uluslararası toplumun, bu hukuk dışı söylemlere ve olası fiili adımlara karşı net tavır alması gerektiğinin altını çizdi.