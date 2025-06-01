Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan 'İnfaz Paketi' ile İlgili Değerlendirme: 'Toplumumuzda Oluşturulmaya Çalışılan Cezasızlık Algısı Ortadan Kaldırılacak'

(ANKARA) - Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, TBMM Adalet Komisyonundan bu sabah geçen Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile ilgili, "Yeni düzenlemeyle toplumumuzda oluşturulmaya çalışılan cezasızlık algısı ortadan kaldırılacak. Suçlunun rehabilite edilmesi için de önemli adımlar atılacak" değerlendirmesinde bulundu.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, bu sabah komisyonda kabul edilen ve 10'uncu Yargı Paketi kapsamında infaz ile ilgili düzenlemeler içeren "Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi" hakkında sosyal medya hesabı X'ten değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye Yüzyılı Yargı Reformu Strateji Belgesi'nde yer alan hedefler doğrultusunda hazırlanan Kanun Teklifi'nin hem infaz sistemini hem de toplumsal hayatı ilgilendiren birçok başlıkta değişiklik içerdiğini ifade eden Tunç, 10 farklı kanunda değişiklik öngören teklifin 30 maddeden oluştuğunu kaydetti. Süreçte emeği geçen milletveillerine teşekkür de eden Tunç, teklif ile ilgili şu değerlendirmelerde bulundu:

10. Yargı Paketi'yle Denetimli Serbestlikte Yeni Dönem Başlıyor

Yeni düzenlemeyle toplumumuzda oluşturulmaya çalışılan cezasızlık algısı ortadan kaldırılacak. Hükümlüler, aldıkları ceza 2 yılın altında olsa dahi koşullu salıverilme tarihine kadarki süresinin en az 1/10'unu ceza infaz kurumunda geçirdikten sonra denetimli serbestliğe ayrılabilecek. Böylece cezanın caydırıcılığı güçlendirilecek ve cezanın infazı amaca uygun bir şekilde gerçekleşmiş olacak.

Suçla etkin mücadele, cezada ıslah edici anlayış

10. Yargı Paketi'yle suçla etkin mücadele sağlanırken, suçlunun rehabilite edilmesi için de önemli adımlar atılacak. Hakkında ikinci defa tekerrür hükümleri uygulanmasına karar verilen mahkumların dış dünyaya uyum sağlamaları, rehabilite edilerek yeniden suç işlemelerinin önlenmesi ve topluma kazandırılması amacıyla koşullu salıverilebilmelerine imkan tanınacak. Hakkında ikinci defa tekerrür hükümleri uygulananlar, süreli hapis cezasının 4'te 3'ünü iyi halli olarak infaz etmeleri durumunda koşullu salıverilmeden yararlanabilecek.

İnfazda insan odaklı yaklaşım

10. Yargı Paketi'yle özel infaz usullerinin kapsamı genişletilecek. Hafta sonu veya geceleyin infaz usulünün kapsamı kasten işlenen suçlarda 1 yıl 6 aydan, 3 yıla; taksirle öldürme suçu hariç, taksirle işlenen suçlarda 3 yıldan, 5 yıla çıkarılacak. Konutta infaz usulünün kapsamı ise kadın, çocuk veya 65 yaşını bitirmiş kişiler bakımından 1 yıldan, 3 yıla; 70 yaşını bitirmiş kişiler bakımından 2 yıldan, 4 yıla; 75 yaşını bitirmiş kişiler bakımından 4 yıldan, 5 yıla çıkarılacak. 80 yaşını bitirmiş kişiler bakımından ise 6 yıla kadar hapis cezasının konutta infazına karar verilebilmesine imkan tanınacak. Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahküm olanlar hariç olmak üzere, hapis cezasına mahküm olanlardan; ağır bir hastalık veya engellilik nedeniyle ceza infaz kurumu koşullarında hayatını yalnız idame ettiremeyeceği tespit edilen ve toplum güvenliği bakımından ağır ve somut tehlike oluşturmayacağı değerlendirilenlerin cezasının konutunda çektirilmesine karar verilebilecek. Ayrıca 3 yıl yerine, 5 yıl veya daha az hapis cezası alan doğum yapmış kadın hükümlülerin, cezalarını konutunda çekmelerine imkan tanınacak.

Çocuklar için ıslah ve eğitim odaklı infaz

10. Yargı Paketi'yle çocuk hükümlüler için ceza infaz sisteminde değişiklik yapılacak. Çocuk hükümlülerin çocuk kapalı ceza infaz kurumundan çocuk eğitimevine ayrılmalarına, yapılan iyi hal değerlendirmesi sonucunda karar verilecek. Kasıtlı suçlardan toplam 3 yıl veya daha az hapis cezasına mahkum olanlar ile taksirli suçlardan toplam 5 yıl veya daha az süreyle hapis cezasına mahkum olan çocuk hükümlüler hakkında verilen cezalar doğrudan çocuk eğitim evlerinde yerine getirilecek.

Trafikte can güvenliği esas, kuralsızlığa geçit yok

10. Yargı Paketi'nde yapılacak düzenlemelerle trafik düzenini bozan eylemlerle daha etkin mücadele edeceğiz. Trafikte yol kesme müstakil suç olarak düzenlenecek. Hukuka aykırı bir davranışla kara ulaşım aracının hareket etmesini engelleyen, bu aracı hareket halindeyken durduran veya gitmekte olduğu yerden başka yere götüren kişi, 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılacak. Trafik güvenliğini tehlikeye sokanlara yönelik cezalar artırılacak. Bu kapsamda; kara, deniz, hava veya demiryolu ulaşım araçlarını kişilerin hayat, sağlık veya malvarlığı açısından tehlikeli olabilecek şekilde sevk ve idare edenlere verilecek hapis cezasının alt sınırı artırılarak; ceza 4 aydan, 2 yıla kadar hapis olarak belirlenecek. Alkol veya uyuşturucu madde etkisiyle ya da başka bir nedenle emniyetli bir şekilde araç sevk ve idare edemeyecek halde olmasına rağmen araç kullananlara uygulanacak hapis cezasının alt sınırı 3 aydan, 6 aya yükseltilerek; ceza 6 aydan 2 yıla kadar hapis olarak belirlenecek.

Sevinçli günlerimizde silaha yer yok

Düğünler başta olmak üzere sevinçli günlerimizi üzüntüye dönüştürenlerle mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz. 10. Yargı Paketi'yle yapılacak düzenleme kapsamında "kuru sıkı olarak bilinen" ses ve gaz fişeği atabilen silahlar da "genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması" suçunun kapsamına alınacak. Meskün mahalde ses ve gaz fişeği atabilenler dahil silahla ateş eden veya patlayıcı madde kullananların cezası artırılarak ceza, 1 yıldan 5 yıla kadar hapis olarak belirlenecek. Bu suçun düğün, nişan ve asker uğurlaması gibi kişilerin toplu olarak bulundukları yerlerde işlenmesi halinde verilecek ceza, yarısından bir katına kadar artırılacak.

Şiddete ve tehdide karşı daha güçlü yaptırımlar

10. Yargı Paketi kapsamında yapılacak düzenlemeyle vücut dokunulmazlığına yönelik işlenen kasten yaralama suçlarının hapis cezası sürelerinde artış yapılacak. Kasten yaralama suçlarında hapis cezaları yüzde 50 oranında artırılacak. Tehdit suçuyla etkin mücadele sağlanacak. Basit tehdit suçunda cezanın alt sınırı 2 ay olacak. Tehdit suçunun; silahla, kişinin kendisini tanınmayacak bir hale koyması suretiyle, birden fazla kişi tarafından birlikte, suç örgütlerinin oluşturdukları korkutucu güçten yararlanılarak işlenmesi halinde verilecek cezasının üst sınırı 5 yıldan, 7 yıla çıkarılacak. Suça teşebbüs halinde faile ağırlaştırılmış müebbet ve müebbet hapis cezaları yerine verilecek süreli hapis cezasının alt ve üst sınırı artırılacak.

Kişilik hakları dijital alanda güvence altında

10. Yargı Paketi kapsamında erişimin engellenmesi ve/veya içeriğin çıkarılması düzenlemeleriyle ilgili olarak İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanunda düzenlemeler yapılmaktadır. İnternet ortamında kişilerin şeref ve itibarına yönelik yapılan saldırılarda kişilere bu saldırıyı engellemeye yönelik imkan tanınmaktadır. Yayın içeriği nedeniyle kişilik haklarının ihlal edildiğini iddia eden kişiler, içeriğin çıkarılması ve/veya erişimin engellenmesi amacıyla sulh ceza hakimliğine başvurabilecek. Sulh ceza hakimliğince, ayrıntılı bir inceleme yapılmasına gerek olmaksızın ihlalin ilk bakışta anlaşılabildiği hallerde yirmi dört saat içinde içeriğin çıkarılması ve/veya erişimin engellenmesi kararı verilebilecek, aksi takdirde başvuru reddedilecek. Sulh ceza hakimliklerince verilen kararlara karşı itiraz yoluna gidilebilecek ve kararına itiraz edilen hakim veya itirazı incelemeye yetkili merci gerekli görmesi halinde tarafları dinleyebilecek. Dijital mecralarda yapılacak tüm bu düzenlemelerin amacı kişilik haklarının bu alanda da daha etkin şekilde korunmasıdır.

Noterlikte açık ve öngörülebilir disiplin hükümleri

10. Yargı Paketi kapsamında Noterlik Kanununda disiplin hükümleri yeniden düzenleniyor. Disiplin yaptırımları, hukuki belirlilik ve öngörülebilirlik ilkeleri çerçevesinde açık ve net şekilde tanımlanacak. TBMM Adalet Komisyonundan geçen 10. Yargı Paketi'nin, TBMM Genel Kurulu'nda da milletvekillerimizin güçlü desteğiyle kabul edileceğine yürekten inanıyorum. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, hukukun üstünlüğünü esas alan, gecikmeyen ve öngörülebilir bir adalet sistemi vizyonuyla çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz. Vatandaşlarımızın adalete olan güvenini en üst noktaya taşıyacak, Türkiye Yüzyılı'nı Adaletin Yüzyılı yapacağız."