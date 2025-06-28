Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan Hakim ve Savcı Atama Duyurusu

ADALET Bakanı Yılmaz Tunç, Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) tarafından yapılan adli yargı hakim ve Cumhuriyet savcıları atama kararının Resmi Gazete'de yayımlandığını duyurdu.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Hakimler ve Savcılar Kurulumuz tarafından yapılan adli yargı hakim ve Cumhuriyet savcıları atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Yargı camiamıza ve ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyor, hakim ve Cumhuriyet savcılarımıza yeni görev yerlerinde başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.