Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan Erzurum'daki Maden Ocağı Göçüğüyle İlgili Açıklama
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Erzurum'un Oltu ilçesindeki maden ocağında meydana gelen göçük sonucu hayatını kaybeden işçiler için başsağlığı diledi ve olayla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Erzurum'daki maden ocağında yaşanan göçük nedeniyle işçilerin hayatını kaybettiği olaya ilişkin soruşturma başlatıldığını bildirdi.
Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Erzurum'un Oltu ilçesindeki bir maden ocağında meydana gelen göçükte hayatını kaybedenlere rahmet, ailelerine ve yakınlarına başsağlığı diledi.
Adalet Bakanı Tunç, "Yaşanan acı olayla ilgili Oltu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatılmıştır. Soruşturma titizlikle sürdürülmektedir." ifadelerini kullandı.
Kaynak: AA / Emrullah Cesur - Güncel