Adalet Bakanı Tunç, Adli Tıp Kurumu Üyelerini Tebrik Etti

Adalet Bakanı Tunç, Adli Tıp Kurumu Üyelerini Tebrik Etti
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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılan Adli Tıp Kurumu İhtisas Kurulu üyeliklerine atamaları kutladı. Tunç, bu hocaların hakikatin ortaya çıkarılması için önemli bir görev üstleneceklerini vurgulayarak başarılı çalışmalar diledi.

(ANKARA) - Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Adli Tıp Kurumu İhtisas Kurulu üyeliklerine yapılan atamalara ilişkin "Adaletin tecellisi yolunda hakikatin ortaya çıkarılması için çok önemli bir görevi yerine getirecek olan kıymetli hocalarımızı tebrik ediyor, görevlerinde üstün muvaffakiyetler diliyorum" dedi.

Adalet Bakanı Tunç, sosyal medaya hesabından yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından Adli Tıp Kurumumuzun İhtisas Kurulu Üyeliklerine yapılan atamaların hayırlı olmasını temenni ediyorum. Adaletin tecellisi yolunda hakikatin ortaya çıkarılması için çok önemli bir görevi yerine getirecek olan kıymetli hocalarımızı tebrik ediyor, görevlerinde üstün muvaffakiyetler diliyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA / Güncel
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