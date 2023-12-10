Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Somali Cumhurbaşkanının oğlunun karıştığı trafik kazası hakkında açıklama yaptı

İSTANBUL, SOMALİ Cumhurbaşkanının oğlunun karıştığı trafik kazası ile ilgili olarak Adalet BakanıYılmaz Tunç sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Bakan Tunç," Somali Cumhurbaşkanının oğlunun karıştığı trafik kazası ile ilgili olarak kaza sonrası olay yeri incelemesi ve ilk kusur değerlendirmesini yapan polis memurları hakkında adlisoruşturma başlatılmıştır. Alınan ikinci rapor üzerine iki rapor arasındaki çelişkinin giderilmesi ve kesin rapor alınması için Adli Tıp Kurumundan rapor beklenmektedir. Sıfatı ne olursa olsun herkes kanun karşısında eşit olup şüphelinin yakalanması için uluslararası prosedür dahil tüm süreç titizlikle işletilmekte ve soruşturma tüm yönleriyle sürdürülmektedir." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel